На Кантемировском мосту обстреляли машину санитара. Возбуждено уголовное дело

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела. Его задержали по подозрению в стрельбе по машине санитара на Кантемировском мосту.

Инцидент произошел еще 30 января. Пострадавший рассказал, что водитель BMW из пневматического пистолета обстрелял его машину Renault Sandero. У машины в итоге повредилось заднее стекло.

Сумма материального ущерба составила 6 200 рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого у дома 16 по Болотной улице. Им оказался 29-летний неработающий мужчина. Он стал фигурантом двух уголовных дел(«Умышленное повреждение чужого имущества» и «Хулиганство»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Выстрелы, предположительно, были совершены со второго этажа.