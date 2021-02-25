На Кантемировском мосту обстреляли машину санитара. Возбуждено уголовное дело

На Кантемировском мосту обстреляли машину санитара. Возбуждено уголовное дело
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto/Андрей Иванов

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела. Его задержали по подозрению в стрельбе по машине санитара на Кантемировском мосту.

Инцидент произошел еще 30 января. Пострадавший рассказал, что водитель BMW из пневматического пистолета обстрелял его машину Renault Sandero. У машины в итоге повредилось заднее стекло.

Сумма материального ущерба составила 6 200 рублей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого у дома 16 по Болотной улице. Им оказался 29-летний неработающий мужчина. Он стал фигурантом двух уголовных дел(«Умышленное повреждение чужого имущества» и «Хулиганство»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве. Выстрелы, предположительно, были совершены со второго этажа.

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На Кантемировском мосту обстреляли машину санитара. Возбуждено уголовное дело
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