Пьяные посиделки в Пушкине закончились убийством

Пьяные посиделки в Пушкине закончились убийством
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

В Пушкине задержан мужчина по подозрению в убийстве.

В квартире дома по улице Радищева в Пушкине с множественными гематомами лица и тела обнаружен труп мужчины 1974 года рождения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в убийстве задержан мужчина 1981 года рождения. По предварительной информации, около 23:45 на улице и в парадной д. 21/9 по ул. Радищева во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозреваемый нанес несколько ударов пострадавшему, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.

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