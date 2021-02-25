«Оттепель не поможет»: петербуржцы требуют убрать снежные горы

Горожане опасаются, что все это попадет в Неву.Фото: скриншот видео ВКонтакте/Неизданное | Санкт-Петербург

Горожане опасаются, что все это попадет в Неву.Фото: скриншот видео ВКонтакте/Неизданное | Санкт-Петербург

Погода продолжает преподносить сюрпризы петербуржцам – от снегопадов до первой февральской оттепели. Снежные горы, которые успело намеси за длинные выходные, начинают подтаивать. Впрочем, горожане считают, что оттепель дорожным службам в уборке не поможет, и требуют усилить работу. В жалобах местных жителей на очистку дорог от снега – десятки адресов.

За 21-23 февраля в Петербурге выпало более 33 сантиметров снега. Все выходные горожане отмечали: службы не справляются с уборкой – дороги заметает, горы вырастают, автомобили заносит, а пешеходам приходится пробираться сквозь сугробы.

К четвергу, 25 февраля, ситуация изменилась мало – снежные завалы успели убрать не везде. Как писала ранее Gazeta.SPb петербуржцев шокировала снежная стена на Петроградской набережной. Многие опасаются, что снег вместе с песком и солью попадет в Неву.

К слову, в ночь на 25 февраля, один из местных жителей стал свидетелем того, как собранный с проезжей части снег сбрасывают в Обводный канал. Видеозапись уборки он разместил прямо в группе комитета по благоустройству в социальной сети «ВКонтакте». Ведомство отреагировало, отметив, что техника временно складирует снег в лотковых зонах. Судя по видео, машина несколько промахнулась – на кадрах видно, как снежный поток перемахивает через ограждение канала.

Петербуржцы по-прежнему оставляют жалобы на уборку на странице комитета в соцсети. В сообщениях – десятки заснеженных адресов.

«Проспект Науки не убирают…на дороге кошмар. Ждут потепления? Машины заносит, если скорость больше 40 км/ч», — заметила местная жительница.

«Я понимаю, что снега выпало много, но если его не убирать, он никуда сам не денется. И три дня оттепели не помогут», — добавила другая петербурженка, пожаловавшаяся на уборку в центре города.

Отметим, что погоду в Северной столице начал определять теплый сектор обширного циклона, который гонит в Петербург массы влажного и теплого атлантического воздуха. Погода будет облачной, ожидаются небольшие дожди, которые будут переходить в мокрый снег. Горожан предупреждают о гололедице.