Актер Борис Щербаков получил сомнительный результат теста на COVID

Борис Щербаков сдал тест на коронавирус. Фото: кадр из фильма "Перелетные птицы"

Борис Щербаков сдал тест на коронавирус. Фото: кадр из фильма "Перелетные птицы"

Российский актер Борис Щербаков получил сомнительный результат теста на коронавирус. Сейчас он самоизолировался в своей квартире в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Первый тест 71-летний артиста оказался положительным. При этом Щербаков чувствовал себя хорошо, он ощущал запахи, отсутствовала температура, из-за чего решил провести еще одно обследование.

Актер рассказал «Пятому каналу», что вторая проверка опровергла заражение COVID-19. В настоящее время он находится на самоизоляции.

Борис Щербаков прославился ролями в десятках фильмов и сериалов, среди них: «Воскресный папа», «Слушать в отсеках», «Криминальный квартет», «Поклонник», «Хочу в тюрьму», «Гостья из будущего» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Владимир Конкин вылечился от коронавируса. Лечение он проходил амбулаторно.