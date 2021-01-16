Актер Владимир Конкин вылечился от коронавируса

Российский актер Владимир Конкин переболел коронавирусом. Сейчас он восстанавливается после перенесенного заболевания.

Заслуженный артист России сдал положительный тест на COVID-19 27 декабря. Лечение он проходил амбулаторно. Самый тяжелый период болезни пришелся на новогодние праздники.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора актера Елену Переслени, в настоящий момент вируса в организме Конкина нет, но ему предстоит долгий период реабилитации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист Артем Дзюба подхватил коронавирус.