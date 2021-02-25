Дворники Петербурга вывезли более 57 тысяч тонн снега за минувшие сутки

В Северной столице продолжается упорная борьба с погодными условиями. Дорожные службы ликвидируют снежные осадки в повышенном режиме. За праздничные выходные покров осадков составил 33 см снега.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, жители города теперь могут ознакомится с графиками вывоза снега с улиц и зачистки дорог. Информация ежедневно обновляется на сайте администрации Северной столицы.

«Вчера дорожные предприятия вывезли сверх плана снег с 327 локаций из 428 участков, где были сформированы снежные массы. Работы продолжаются. Большая часть участков находится в центральных районах города», – говорится в сообщении.

На данный момент уборку в городе проводят 214 погрузчиков и 275 самосвалов. Снег принимают 11 снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что местные жители жалуются на стену из снега на Петроградской набережной.