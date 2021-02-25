Машина полиции угодила в ДТП на Гражданском проспекте из-за неработающего светофора

В Петербурге один неработающий светофор на дороге создал сильный хаос. Сначала в ДТП угодил автомобиль полиции, а затем образовалась сильная пробка. Водители встали на месте.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает «Мегаполис», светофор на перекрестке Гражданского и Луначарского проспектов не работает с самого утра. Водители на дороге испытывают серьезные проблемы и не знают как с ними справится.

Таким образом, отсутствие регулировщика привело к аварии на трассе. В ДТП пострадал автомобиль правоохранительных органов. Кроме этого, собралась весомая пробка, – водители массово столпились на участке дороги, где должен быть светофор.

Водителей призывают быть более внимательными и по возможности объезжать данный участок проезжей части.

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