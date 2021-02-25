Антирейтинг Общественной палаты по вредному контенту возглавил Twitter

Антирейтинг Общественной палаты по вредному контенту возглавил Twitter
Лидером антирейтинга стала социальная сеть Twitter. Фото: Pixabay

Инициативная группа членов Общественной палаты России опубликовала антирейтинг сайтов, администрация которых нарушает законодательство РФ в части распространения деструктивного контента.

Лидером антирейтинга стала социальная сеть Twitter. На втором месте оказался Facebook. Тройку лидеров закрыл Instagram. Далее идут YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

При составлении списка специалисты провели мониторинг всех популярных интернет-платформ. По словам члена ОП Екатерины Мизулиной, вредоносный контент был выявлен во всех соцсетях. У антилидера рейтинга Twitter один противоправный материал приходится на 10,5 тыс. пользователей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роскачестве предупредили об опасности соцсети Clubhouse.

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Антирейтинг Общественной палаты по вредному контенту возглавил Twitter
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