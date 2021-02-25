Рабочая неделя завершится в Ленобласти дождями и туманами

В последний день рабочей недели жителей Ленобласти ожидает облачная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В пятницу, 26 февраля, в 47-м регионе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Температура воздуха в течение всего дня будет варьироваться от -1 до +4 градусов. Ветер подует со скоростью 13 метро в секунду.

На дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в Европейской части России.