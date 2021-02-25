Число мошенничеств с банковскими картами увеличилось на 30% в России за январь 2021 года

Злоумышленники стали чаще использовать современные технологии для проведения преступлений. Так обманы с банковскими картами увеличились более чем на 30% за первый месяц текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Согласно данным МВД России, всего за январь 2021 года было зафиксировано 12 тыс. 592 преступления, что стало на 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за январь увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами.

Согласно статистическим материалам МВД о состоянии преступности за январь текущего года, количество преступлений мигрантами увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме этого, на 18,4% возросло количество преступлений в отношении иностранцев. Подобных нарушений было зафиксировано в январе 1,4 тыс.