Число мошенничеств с банковскими картами увеличилось на 30% в России за январь 2021 года

Число мошенничеств с банковскими картами увеличилось на 30% в России за январь 2021 года
Количество преступлений с картами увеличилось. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленники стали чаще использовать современные технологии для проведения преступлений. Так обманы с банковскими картами увеличились более чем на 30% за первый месяц текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Согласно данным МВД России, всего за январь 2021 года было зафиксировано 12 тыс. 592 преступления, что стало на 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за январь увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами.

Согласно статистическим материалам МВД о состоянии преступности за январь текущего года, количество преступлений мигрантами увеличилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме этого, на 18,4% возросло количество преступлений в отношении иностранцев. Подобных нарушений было зафиксировано в январе 1,4 тыс.

банковские карты ГУ МВД России мошенничество


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти запретили продавать подросткам зажигалки и баллоны с газом
В доме на 8-й Советской полыхает двухкомнатная квартира
Правительство России выделит на поддержку бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году
В петербургских школах создали систему адаптации детей иностранных граждан
Беглов поблагодарил ветеранов за активное участие в вакцинации от COVID
В Москве хотят отменить коронавирусные ограничения для пожилых людей
Огневая установка комплекса С-400 попала в массовое ДТП в Подмосковье
Бузова призналась, что до сих пор не оправилась от разрыва с Манукяном