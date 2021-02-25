Огневая установка комплекса С-400 попала в массовое ДТП в Подмосковье

Огневая установка комплекса С-400 попала в массовое ДТП в Подмосковье
С-400 "Триумф". Фото: wikipedia.org

Неожиданная авария случилась в Московской области. В ДТП столкнулись пять транспортных средств, в том числе военная машина из состава системы С-400 «Триумф». К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, автомобили столкнулись на Можайском шоссе. В аварии встретились грузовик «Камаз», две легковушки, микроавтобус военной автоинспекции и огневая установка из состава системы С-400 «Триумф».

Отметим, что причиной массового столпотворения стало несоблюдение одной из машин правил дорожного движения. Однако, какое именно транспортное средство оказалось виновным неизвестно.

«Около 08:00 мск на 42-м км Можайского шоссе произошло ДТП с участием военного грузовика и трех легковых автомобилей. Пострадавших нет», – заявили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что машина полиции угодила в ДТП на Гражданском проспекте из-за неработающего светофора.

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