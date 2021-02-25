Беглов поблагодарил ветеранов за активное участие в вакцинации от COVID

Самыми активными участниками вакцинации от коронавируса в Петербурге стали представители старшего поколения, в частности, ветераны. Такое заявление сделал глава города Александр Беглов.

Градоначальник рассказал на встрече с активом ветеранских организаций Северной столицы, что люди старшего поколения составили более 42% в числе жителей города, прошедших вакцинацию от новой болезни.

«Вы подаете петербуржцам отличный пример», — заявил Беглов на встрече с активом ветеранских организаций Петербурга.

Глава города также поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества и грядущим Международным женским днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полностью израсходовали альтернативу вакцины «Спутник V».