В Москве хотят отменить коронавирусные ограничения для пожилых людей

Решение планируют принять после мартовских праздников.

В Москве обсуждают возможность отмены коронавирусных ограничения для людей старше 65 лет. Об этом пишет РБК. В мэрии отмечают, что пока рано говорить наверняка и нужно дождаться мартовских праздников.

Ожидается, что в середине следующего месяца пожилые люди смогут пользоваться социальными картами и вернуться на рабочие места. Эксперты добавляют, что все будет зависеть от количества заболевших – если оно продолжит уменьшаться, то введут послабления ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге полностью израсходовали альтернативу вакцины «Спутник V». Вакцина «КовиВак» отличается тем, что она цельновирионная. Это значит, что препарат содержит в себе убитый вирус, но цельный.