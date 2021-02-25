Дрозденко поругал коллег за отсутствие медицинских масок

Губернатор заявил, что нельзя пренебрегать соблюдением мер предосторожности, пока пандемия не закончилась.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал коллег носить медицинские макси и соблюдать остальные меры предосторожности. Он отметил, что пока регион не находится в «зеленой зоне», а это значит, что нужно быть осторожнее. Об этом пишет Online47.
Политик раскритиковал глав региона в ходе заседания правительства области. Он заметил, что некоторые пришли без средств индивидуальной защиты.
«Правило это для всех»,
— заявил Дрозденко.
Он также призвал обеспечить граждан бесплатными лекарствами от коронавируса и льготными по областному и федеральному списку.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко вошел в ТОП-10 Национального рейтинга губернаторов.