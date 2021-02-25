Дрозденко поругал коллег за отсутствие медицинских масок

Дрозденко поругал коллег за отсутствие медицинских масок
Александр Дрозденко. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор заявил, что нельзя пренебрегать соблюдением мер предосторожности, пока пандемия не закончилась.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал коллег носить медицинские макси и соблюдать остальные меры предосторожности. Он отметил, что пока регион не находится в «зеленой зоне», а это значит, что нужно быть осторожнее. Об этом пишет Online47.

Политик раскритиковал глав региона в ходе заседания правительства области. Он заметил, что некоторые пришли без средств индивидуальной защиты.

«Правило это для всех»,

— заявил Дрозденко.

Он также призвал обеспечить граждан бесплатными лекарствами от коронавируса и льготными по областному и федеральному списку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко вошел в ТОП-10 Национального рейтинга губернаторов.

александр дрозденко маски пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Меценат из Франции завещал эрмитажным котам 3 тысячи евро
Туктамышева разделась для обложки Maxim
Собянин заявил, что в Москве снижается заболеваемость коронавирусом
Пожар на Советской тушили 42 спасателя: жильцов дома отогревали в автобусах
Ленобласть выделила 500 тысяч рублей, чтобы обеспечить едой Общественную палату
В Петербурге более половины парковок содержатся с нарушениями
В Петербурге подсчитают котов в учреждениях культуры
Арт-пространство на месте завода «Арсенал» откроется весной