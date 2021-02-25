Арт-пространство на месте завода «Арсенал» откроется весной

В Петербурге появится концертный комплекс, новые ивент-пространства, ночной клуб и фото-студии.

В Санкт-Петербурге почти готово к открытию новое арт-пространство. Планируется, что преображенные корпуса завода «Арсенал» на Выборгской стороне заработают весной 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Проект будут запускать в две очереди: помимо концертного комплекса, ивент-пространства, ночного клуба и фотостудии планируется открытие фестивальной зоны, фуд-маркета, барной улицы и прочего. Часть пространств будут открыты только в 2022 году.

Напоминаем, что новый квартал будет носить название Храм Оленя. Открыть пространство хотят 2 апреля.

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