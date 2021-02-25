СКА всухую разгромила «Витязь»

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу петербургской команды.

СКА и «Витязь» встретились на льду в рамках Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся 25 февраля в Ледовом дворце и завершился победой петербургской команды. Счет оказался разгромным – 4:0.

Заброшенными шайбами отличились Игорь Ожиганов, Андрей Кузьменко, Иван Морозов и Кирилл Марченко. Благодаря им команда выиграла, а вот соперники так и не смогли удачно атаковать ворота СКА.

Напоминаем, что прошлый матч с участием петербуржцев закончился менее удачно. Тогда СКА играл с «Локомотивом» и проиграл, потому что железнодорожники успели забросить шайбу за 30 секунд до конца встречи.

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