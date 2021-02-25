Петербуржцев предупредили о густом тумане в ночь на пятницу

В ночь на субботу в Петербурге и Ленобласти сохранится густой туман. Видимость составит менее 500 метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧ.

Жителей предупредили, что туман – серьезная опасность, особенно для автолюбителей, так как дорогу видно плохо. Важно вовремя включать фары и не превышать скорость, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Как сообщили в городском МЧС, из-за резкого перепада температур во многих районах Петербурга наблюдается белая пелена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы показали фотографии густого тумана, затянувшего пеленой Северную столицу.