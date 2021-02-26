Жителей Ленобласти предупредили о густом тумане

Жителей Ленинградской области предупредили о густом тумане в ночь на 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» объявили штормовое предупреждение. Из-за резкого перепада температур во многих районах региона ожидается густой туман, видимость менее 500 метров.

В МЧС предупреждают прежде всего водителей, так как для них туман представляет опасность в первую очередь. Рекомендуется вовремя включать фары и не превышать скорость, чтобы не попасть в аварию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы поделились в группе «Погода в Санкт-Петербурге» соцсети «ВКонтакте» фотографиями, на которых отчетливо видно, что сегодня днем, 25 февраля, город окутал густой туман. Особенно он заметен в прибрежных районах города.