Неизвестные похитили двух собак Леди Гаги

У американской певицы Леди Гаги украли двух собак. Это произошло в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Певица пообещала награду 500 тыс. долларов на возвращение своих питомцев. Неизвестные напали на персонального выгульщика собак певицы.

Неизвестный выстрелил в него из пистолета и увез на белом автомобиле двух французских бульдогов. Третьему псу удалось сбежать, позже его нашел охранник певицы, сообщает TMZ. Выгульщик получил несколько пулевых ранений, его увезли в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица собирается выпускать шестой альбом, который, по предварительным данным, будет называться Chromatica. Клип певица Леди Гаги опубликовала на YouTube-канале 27 февраля. Позже она заявила, что снимала его полностью на телефон.