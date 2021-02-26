В Петербурге от коронавируса скончались еще 40 человек

В Северной столице продолжают обновлять данные о количестве летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки болезнь забрала жизни 40 петербуржцев.

Об этом стало известно в пятницу, 26 февраля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, с начала пандемии от коронавируса скончались 11 тыс. человек.

На данный момент Северная столица находится в топе российских регионов по суточному приросту новых случаев. За сутки в городе выявили 947 инфицированных. На первом месте Москва – 1 336 новых ковид-пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге израсходовали поступившую тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Теперь вакцинироваться горожане могут только «Спутником V».