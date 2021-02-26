Пулково работает без отмен и задержек 26 февраля

Пулково работает без отмен и задержек 26 февраля
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты. В городе обошлось без отмены рейсов.

Об этом стало известно в пятницу, 26 февраля. Как сообщили на сайте аэровокзала, к 7:30 часам утра все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 23 февраля в аэропорту Северной столицы задержали один рейс до Киргизии. Планировалось, что самолет покинет Пулково в 10:00 утра, но его задержали на три часа.

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