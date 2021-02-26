В Петербурге слякоть и льдины перекрыли входы в парадные

Вход в дома перекрыт из-за риска падения льдин с кровли.Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Вход в дома перекрыт из-за риска падения льдин с кровли.Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Петербуржцы жалуются на то, что несколько парадных оказались заблокированы из-за непогоды.

«Я пришла с работы и не могу попасть домой, глыбы льда упали на козырёк над парадной, согнула его, заблокировала входную дверь. Это единственный вход в парадную», — пишет местная жительница в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, еще одну парадную в центре города огородили красно-белой лентой. Жители жалуются на то, что перед дверью лежат глыба льда и снег.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 26 февраля, в Петербурге при этом сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лучше всего очищают крыши от снега в Адмиралтейском районе. В Василеостровском и Центральных районах ряд частных организаций не вышел на очистку, в частности, потенциально опасных крыш.