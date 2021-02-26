Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду

Жителей Петербурга предупредили об усилении ветра. В пятницу, 26 февраля ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 12-15 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по городу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Петербурге выпадут осадки: дождь с мокрым снегом. Столбики термометров будут на уровне +2…+4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Рекомендуется в такую погоду не оставлять вещи на балконах и закрыть все окна. Водителям лучше не оставлять машину под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам советуют избегать деревьев, рекламных конструкций и шатких строений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в последний день рабочей недели в Петербурге ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook. В Петербурге при этом сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег.