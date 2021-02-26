Куда пропадают вакцинированные «Спутником V» и что делать, если заболел после прививки: последнее о COVID-19 в Петербурге

В Петербурге ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается непростой – город вновь вышел на первое место по смертности, а число коек сокращается. Власти рассчитывают на то, что обстановка стабилизируется после вакцинации населения. Впрочем, часть людей, израсходовавших первую дозу вакцины «Спутника V», исчезает.

Накануне, 25 февраля, Петербург вновь стал лидером по смертности от коронавируса – было зарегистрировано 48 летальных исходов. В Москве при этом зафиксировали на один смертельный случай меньше.

К слову, жертвами коронавируса в мире стали более 2,5 млн человек. Больше всего умерших в США – там скончалось более полумиллиона человек.

В Петербурге между тем, выросло число занятых в больницах коек. Свободным остается 31% мест. При этом сообщалось о снижении количества регистраций новых случаев коронавируса в медицинских организациях.

Петербургские власти неоднократно отмечали: они рассчитывают, что ситуацию поможет наладить вакцинация.

В городе уже израсходовали поступившую тысячу доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Теперь вакцинироваться горожане могут только «Спутником V». При этом часть доз второй вакцины была израсходована, по сути, зря. Дело в том, что прививаться «Спутником V» нужно дважды – интервал между прививками должен составлять 21 день. Эти сроки четко соблюдают не все горожане. Еще часть не приходит за второй вакциной, поскольку успевает заболеть.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что делать, если заболел после введения первой дозы вакцины от коронавируса. По мнению специалиста, в этом случае необходимо перенести срок второй прививки – ее нужно делать после понижения температуры. Он также уточнил, что при простудном заболевании нужно лечиться, как и при ОРВИ.

Между тем, губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что самыми активными участниками вакцинации от коронавируса в Северной столице стали представители старшего поколения, в частности, ветераны. Он поблагодарил их за то, что те подают пример.