В Петербурге вернули отопление в 84 домах по Варшавской улице

Жители нескольких десятков домов по Варшавской улице остались без отопления почти на 12 часов. Фото: Google View

Жители нескольких десятков домов по Варшавской улице остались без отопления почти на 12 часов. Фото: Google View

На Варшавской улице в Московском районе Санкт-Петербурга в четверг, 25 февраля, произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались 84 многоквартирных дома.

Авария произошла возле дома №37 корпус 1 около пяти вечера. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники «Теплосети», которые приступили к ликвидации повреждённого участка. Работы потребовали отключения теплоснабжения в 84 близлежащих домах.

Специалисты заменили восемь метров трубопровода, закончив ремонт в 3:30 26 февраля — на три часа раньше запланированного срока завершения работ. Сейчас система отопления на Варшавской улице работает в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гололед на дорогах Северной столицы стал причиной почти четырехсот дорожно-транспортных происшествий за последние сутки.