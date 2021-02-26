В Дудергофском канале вновь устроили пенную вечеринку

В Дудергофском канале вновь устроили пенную вечеринку
Горожане заметили облака белой пены. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге на акватории Дудергофского канала вновь появились облака белой пены.

Об этом стало известно сегодня утром, 26 февраля. Видеозаписью с места событий очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как над поверхностью воды летает пена.

«Кто-то снова устроил пенную вечеринку», — написал автор записи.

Напомним, пенные облака уже замечали на водоеме в декабре 2020 года. Тогда в Росприроднадзоре предположили, что причиной их появления мог стать сброс моющего вещества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Петербург накроют дожди и мокрый снег. Температура воздуха поднимется до 2-4 градусов тепла.

дудергофский канал новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские дипломаты, покинувшие Северную Корею на дрезине, прибыли в Москву
В метро Петербурга проверят систему центрального оповещения
МегаФон создаст на базе Коми опорный узел технологического развития Арктики
Избитая в баре на улице Марата актриса Веденская вернется в Петербург на ...
За сутки с петербургских улиц вывезли более 56 тысяч кубометров снега
Число смертей от коронавируса в Петербурге достигло 11 тысяч
В Дудергофском канале вновь устроили пенную вечеринку
Фигурантам уголовного дела о хищении свыше 150 млн рублей в Центре имени ...