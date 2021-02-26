В метро Петербурга проверят систему центрального оповещения

В метро Петербурга проверят систему центрального оповещения
Станция метро Петербурга. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Метрополитен примет участие в проверке системы центрального оповещения, которая состоится в Петербурге 3 марта.

Проверку проведут с 10:37 до10:44. Через громкоговорители на станциях зачитают правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, указанного числа в Северной столице будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном показали новую схему развития метро Петербурга. На данный момент новая документация метро проходит антикоррупционную экспертизу.

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