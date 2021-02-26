Жерар Депардье прокомментировал обвинение в изнасиловании

Французский актер Жерар Депардье ответил на выдвинутое против него обвинение в изнасиловании. Он пояснил, почему не боится суда.

По словам артиста, у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств того, что он «изнасиловал» ее. Он отказался говорить о молодой актрисе, которая заявила о случившемся, отметив, что 10 марта докажет отсутствие улик в ходе судебного заседания.

Как сообщило издание La Repubblica, Депардье подчеркнул, что он невиновен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жерар Депардье прошел через церемонию крещения и принял православие. Торжественное событие состоялось в Париже.