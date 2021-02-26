Александр Колесов рассказал, что весна придет в Петербург во второй половине марта

Александр Колесов рассказал, что весна придет в Петербург во второй половине марта
Пока что в приход весны верится с трудом - еще недавно Петербург был буквально завален снегом. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился своими прогнозами о приходе в город весны. По словам специалиста, петербуржцам придется подождать.

Сейчас в городе на Неве, как рассказал Колесов телеканалу «Санкт-Петербург«, наблюдается так называемая «зимняя оттепель». Это явление характеризуется массами теплого воздуха, принесенными циклонами. Из-за них в Петербурге уже второй день подряд дожди, и кажется, что весна совсем близко.

Однако эксперт предостерегает горожан от преждевременной радости: в первых числах марта в Северную столицу вернутся снег и минусовая температура. Такая погода, к счастью, продержится недолго — во второй половине месяца петербуржцам будет светить солнце, а столбики термометра поднимутся выше ноля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветер в Петербурге 26 февраля может усилиться до 15 метров в секунду.

Александр Колесов весна март новости СПб погода


 

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