ВОЗ следит за ситуацией с птичьим гриппом в России

ВОЗ отслеживает эту ситуацию, равно как и любые угрозы человечеству. Фото: pixabay

ВОЗ отслеживает эту ситуацию, равно как и любые угрозы человечеству. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает следить за ситуацией вокруг вспышки нового птичьего гриппа в России и в случае необходимости готова принять меры.

Эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что ВОЗ получила сообщения о заражении россиян новой разновидностью птичьего гриппа, передает ТАСС. По ее словам, организация отслеживает эту ситуацию, равно как и любые угрозы человечеству.

Несмотря на то, что весь мир сейчас говорит о пандемии коронавируса, ВОЗ проводит работу и по другим направлениям, отмечает эксперт.

Напомним, 20 февраля ВОЗ сообщила о получении сообщения из РФ об инфицировании людей новым птичьим гриппом под названием А(H5N8). Им заразились семь работников птицефабрики, но у них не было симптомов, а о дальнейшем распространении вируса информации нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали симптомы птичьего гриппа.