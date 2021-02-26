Билл Гейтс заявил, что предпочитает смартфоны на Android

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые принял участие в беседе в Clubhouse и рассказал, что предпочитает смартфоны с операционной системой Android, хоть и выходил в новую соцсеть с iPhone.

Участники беседы спросили предпринимателя, что он думает о смартфонах от Apple. Гейтс ответил, ему больше по душе Android-смартфоны. По его мнению, такие гаджеты система более гибкие по части взаимодействия между программным обеспечением и операционной системой. Поэтому, как утверждает миллиардер, ПО Microsoft, которое предустановлено на некоторых Android-устройствах, нравится пользователям из-за его удобства.

Также в ходе беседы он рассказал о своем негативном отношении к биткойну. Гейтс считает, что на майнинг криптовалюты уходит много вычислительных мощностей, из-за чего потребляет много электричества, а это плохо влияет на окружающую среду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию COVID.