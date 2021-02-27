В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек

В Швейцарии зарегистрировано 16 смертей после прививки от коронавируса. Всего изучено 364 уведомления о побочных эффектах.

Большинство сообщений о нежелательных реакциях после укола касались вакцины компаний Pfizer/BioNTech и препарата от Moderna. Пациенты жаловались на головную боль, аллергические реакции и заболевание COVID-19 сразу после прививки. Также были случаи, требующие госпитализации.

Как сообщил государственный фармацевтический регулятор Swissmedic, все 16 погибших — люди старше 80 лет. Большинство с серьезными сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Однако прямых доказательств того, что к смерти привела прививка, нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав Петербурга объяснил разницу между числом привитых первой и второй дозой «Спутника V».