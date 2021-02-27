В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 134 человек

В Ленинградской области медики продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки болезнь выявили у 134 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за все время пандемии в регионе Covid-19 выявили у 35 856 жителей.

От осложнений скончались 633 жителя, 11 из них — за последние 24 часа. 211 человек за минувшие сутки были выписаны из медучреждений с отрицательным тестом на Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили 951 зараженного коронавирусной инфекцией. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.