Старейшая авиакомпания «Чешские авиалинии» вынуждена уволить всех сотрудников

Старейшая авиакомпания &#171;Чешские авиалинии&#187; вынуждена уволить всех сотрудников
Авиакомпаниям пришлось нелегко из-за пандемии. Фото: pixabay

Компания не справляется с последствиями пандемии коронавируса.

Авиакомпания «Чешские авиалинии» заявила об увольнении всех сотрудников в связи с пандемией коронавируса. Одна из старейших компаний не справляется с последствиями ограничений, введенных для предотвращения распространения инфекции. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает ТАСС.

«Чешские авиалинии» уже уведомили о своих намерениях биржу труда и профсоюзы. Известно, что не протяжении некоторого времени сотрудники компании сидели без работы. Рассчитывать на поддержку государства авиакомпания не может, так как является акционерным обществом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия открывает авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Также стало известно, с 8 февраля международные авиаперелеты будут доступны из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

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