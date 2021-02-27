От Антарктиды откололся айсберг размером с Петербург

От Антарктиды откололся айсберг размером с Петербург
Специалисты отмечают, что были готовы к такому развитию событий. Фото: pixabay

По информации Антарктической службы Великобритании, от Антарктиды откололся айсберг, площадь которого составляет 1 270 квадратных километров — это сопоставимо с территорией Северной столицы.

Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором располагается британская исследовательская станция Halley. Трещину на леднике зафиксировали более десяти лет назад, однако 26 февраля она стала стремительно расширятся и достигла нескольких сотен метров, что стало причиной формирования айсберга, передает РИА Новости.

В Антарктической службе отмечают, что были готовы к такому сценарию. «Мы ежедневно следим за состоянием ледника», — заявила руководитель службы Джейн Фрэнсис. Сейчас, по её словам, айсберг может удалиться от континента либо сесть на мель рядом с ледником.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце января из порта Петербурга отправилось в антарктическую экспедицию судно «Академик Федоров».

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