Собянин допустил смягчение ограничений для москвичей из групп риска

Обязательные ограничения для москвичей старше 65 лет могут сделать рекомендательными. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, речь, в том числе, идет об ограничениях на передвижение в общественном транспорте. Это требование из обязательных переведут в рекомендательные.

Собянин также выразил надежду в эфире канала «Россия-1», что люди старшего поколения продолжат активно вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, Первую строчку рейтинга по заболеваемости COVID-19 среди регионов России заняла Москва, где за минувшие сутки болезнь обнаружили у 1 825 жителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве снижается заболеваемость коронавирусом.