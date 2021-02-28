В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 20 337 человек

В Петербурге продолжают проводить исследования на выявление коронавируса. За минувшие сутки медики успели проверить 20 337 жителей.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 2 707 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1416 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 143 человека. Добровольцы выполнили 5 665 заявок.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осталось 2 486 свободных коек для пациентов с COVID-19.