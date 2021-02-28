«Скрючивало изнутри»: Хилькевич призналась в своем главном страхе

Звезда телесериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала об одном из своих главных страхов и поделилась способом победить его.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке она позировала в светло-серых ботильонах, коротком белом платье и светлом парике. В подписи к фото актриса раскрыла свою страшную тайну, о которой не знают даже ее муж и мама. По словам Хилькевич, раньше она очень стеснялась популярных коллег.

«Меня скрючивал страх изнутри», — написала актриса.

Хилькевич предположила, что такой страх у нее появился из-за неуверенности в себе. Она также отметила, что всегда сравнивала себя с другими людьми.

Но звезда «Универа» нашла способ побороть страх. Она научилась любить себя и осознавать свою истинную ценность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что муж Анны Хилькевич случайно сломал ей нос в новогоднюю ночь. Актриса заверила, что никто даже не выпивал и все вышло спонтанно.