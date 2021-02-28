Неизвестные разбили стекла у семи машин на Большой Пороховской

Водитель обнаружил разбитое стекло в машине. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Водитель обнаружил разбитое стекло в машине. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Неизвестные разбили стекла у семи автомобилей, припаркованных на Большой Пороховской улице в Петербурге. Из транспортных средств вытащили все ценное.

Об этом стало известно сегодня утром, 28 февраля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

«На Большой Пороховской у дома 54 корпус 4 на парковке прошлой ночью разбили боковые стекла у семи машин», — написал автор записи.

Пользователи уверены, что злоумышленники пытались добраться до личных вещей владельцев транспортных средств. Горожане произошедшее назвали возвращением в 90-е.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне неизвестные избили таксиста, прихватив из машины 600 рублей и IQOS.