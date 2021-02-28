Доктор Мясников объяснил, как правильно сдавать кровь

Требование приходить на сдачу натощак касается только некоторых анализов. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Он объяснил, когда пациент сдает анализ на глюкозу, то голодание действительно необходимо. Однако если ему нужно измерить гемоглобин, то отказывать себе в еде необязательно.
Специалист подчеркнул в эфире телеканала «Россия 1», что необходимо спросить у врача, можно ли принимать какие-то выписанные ранее таблетки перед процедурой.
Также важно различать показатели анализа крови, взятой из пальца или из вены, поскольку последний способ более точный.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему людям, которые находятся в группах риска по коронавирусу, нужно пройти вакцинацию.