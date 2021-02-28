Германия ужесточит контроль на границе с Францией из-за коронавируса

Германия ужесточит контроль на границе с Францией из-за коронавируса
Германия вводит ограничения. Фото: Pixabay

Власти Германии ужесточат контроль на границе с Францией на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации.

В минздраве страны отметили, что французский департамент Мозель будет рассматриваться как зона широкого распространения COVID-19, пишет Spiegel.

По новым правилам, у тех, кто въезжает на территорию Германии будут требовать отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, который был сделан не позднее 48 часов.

Также будут прекращены авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки, проводимые из Мозеля в Германию.

С начала пандемии в Германии зафиксировано 2 448 155 случаев коронавируса, выздоровело 2 252 970 пациентов, число смертельных исходов достигло 70 092.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, ужесточающее антиковидные ограничения в Ломбардии и Пьемонте. Согласно документу, санитарно-эпидемиологический надзор усиливается, в частности, в таких крупных городах, как Милан и Турин, расположенных на севере Италии.

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