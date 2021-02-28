В доме на Клинском проспекте отмыли печь с панно по мотивам росписей Врубеля

Участники петербургской краеведческой группы «Гэнгъ» привели в порядок старинную печь в доме на Клинском проспекте, 17, в Адмиралтейском районе Северной столицы.

О завершении еще одного проекта по восстановлению исторических артефактов рассказала участница объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина в своем Instagram в воскресенье, 28 февраля. По ее словам, трудиться над печью, покрытой пылью и многолетними слоями краски, приходилось по 7-8 часов в день.

Сейчас майликовые изразцы сверкают, свободные от серой шпаклёвки и пыли, а печь приобрела свой первоначальный красно-коричневый цвет с оранжевыми вариациями. Во время работ выяснилось, что печь декорирована удивительным панно, выполненным по эскизам Михаила Врубеля. Участники группы «Гэнгъ» решили спасти изразцы после жалоб жильцов дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты хотят разбить «Общественный сад» на заброшенном участке земли в Петроградском районе.