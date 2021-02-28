Активисты Петербурга хотят разбить “Общественный сад” на пустыре в Петроградском районе 

Активисты Петербурга хотят разбить “Общественный сад” на пустыре в Петроградском районе 
Проект уже получил название “Общественный сад” и обзавелся своей странице в социальной сети “ВКонтакте”. Фото: ВКонтакте/ Общественный сад

Общественные активисты Северной столицы хотят превратить заброшенный участок земли на углу Сытнинской и Кронверкской улиц в Петроградском районе в сад.

На этом месте раньше располагались церковь и жилое здание, затем территорию выкупили под строительство. Примечательно, что в процессе исследования участка было обнаружено захоронение первых строителей Санкт-Петербурга. Застройщик же, выкупивший землю, обанкротился, и зеленая зона с тех пор осталась в залоге у банка.

На сегодняшний день площадка, в основном, используется собачниками, которые гуляют там со своими питомцами. К сожалению, не все местные жители сознательно относятся к пустырю, поэтому участок усеян мусором.

Активисты хотят облагородить заброшенную территорию, организовав там “природное дружелюбное пространство”, которое также будет служить памятью о строителях города на Неве. Проект уже получил название “Общественный сад” и обзавелся своей странице в социальной сети “ВКонтакте”.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские активисты борются за сквер в Кузнечном переулке.

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