Тихановская спрогнозировала, сколько Лукашенко продержится у власти

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет свой пост этой весной.

«Режим Лукашенко падет в этом году. Я думаю, он уйдет весной», — цитирует ее Bild am Sonntag.

По ее словам, на это повлияет рост давления внутри страны.

Также Тихановская выразила надежду на прочный союз между новой администрацией США и ЕС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-кандидатка на пост президента республики Белоруссия Светлана Тихановская заявила, что оппозиционера потеряла улицы и пока что всем кажется, что народ проиграл. Политик понимает, что у людей нет сил бороться с теми, у кого есть оружие и теми, кто применяет насилие.