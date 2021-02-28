Ученые назвали продукт, снижающий риск смерти на четверть

Ученые пришли к выводу, что регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на четверть. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации.

Согласно исследованию, у людей, в чей рационе были включены перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26%, от рака — на 23%. В целом риск смерти вне зависимости от причин был ниже на 25%.

Перец чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием и способностью регулировать уровень глюкозы в крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что острый перец является хорошей профилактикой цереброваскулярных заболеваний, то есть, недугов, связанных с сосудами головного мозга. К таким результатам пришли ученые из Италии, после восьми лет наблюдения за 23 тысячами участников эксперимента.