Стрелков из шлиссельбургского кафе арестовали

Стрелков из шлиссельбургского кафе арестовали
В ходе обысков изъято оружие. Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Суд арестовал семерых участников перестрелки в кафе «Баку» в Шлиссельбурге. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СК.

По предварительной информации, группа людей (более 50) человек грубо нарушала общественный порядок и устроила перестрелку.

В квартирах подозреваемых оперативники провели обыски и изъяли несколько единиц оружия.

Инцидент со стрельбой случился 25 февраля в одном из кафе общепита. Группа более 50 человек устроила вооруженный поединок, в результате которого скончался один из мужчин, а другой был доставлен в больницу с ранениями. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. В результате погиб мужчина 1982 года рождения. Кроме того, один мужчина получил пулевое ранение, его увезли в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 25 февраля, около 23 часов в полицию Кировского района Ленобласти обратился 28-летний курьер, который сообщил о стрельбе в кафе на Затонной улиц в Шлиссельбурге.

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