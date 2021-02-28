Головин поделился эмоциями после матча с «Брестом»

Российский футболист, полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после двух результативных передач в матче чемпионата Франции против «Бреста».

Он отметил, что команда находится в верхней части турнирной таблицы, то нужно стараться выигрывать каждый матч, чтобы не отставать в борьбе за высокие места, сообщает «Чемпионат».

Футболист также добавил, что ему хватил сил и здоровья, чтобы играть все 90 минут, но, конечно, принимает главный тренер.

«Монако» обыграл «Брест» в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Матч прошел в Монако и закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Стеван Йоветич и Кевин Фолланд. В обоих случаях одноклубникам ассистировал российский футболист Александр Головин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Минасова, Головин обладает ярким талантом, а главное умеет правильно тренироваться. Именно такие качества позволяют сравнивать футболиста с португальцем Криштиану Роналду.