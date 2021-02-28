«Водоканал» разбирается, почему реки и каналы Петербурга окрасились в желтый цвет

Специалисты уже взяли пробы воды и проводят экспертизу.

В «Водоканале» рассказали, по какой причине реки и каналы Санкт-Петербурга могли окраситься в желтый цвет. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Специалисты прислушались к многочисленным жалобам горожан и взяли пробы воды. Они проводят экспертизу и на данный момент могут с уверенностью заявить, что слухи об утечке канализационной сети не имеют ничего общего с реальностью. Вода не содержит опасных веществ, отметили сотрудники «Водоканала».

Эксперты считают, что реки и каналы окрасились в желтый цвет из-за таяния снега и льда. Талая вода заметно выделяется на фоне остальной, но на самом деле ее не так уж много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ситцевой улице после таяния снега образовались огромные лужи.