На Полюстровском сносят «Холодильник №6»

Здание снесли до того, как объект признали историческим наследием. Фото: скриншот 78.ru

Здание снесли до того, как объект признали историческим наследием. Фото: скриншот 78.ru

Хладокомбинат был построен в 1939 году.

В Санкт-Петербурге 28 февраля начался снос здания хладокомбината «Холодильник №6». Об этом сообщает 78.ru. Речь идет об объекте на Полюстровском проспекте. Его решили ликвидировать несмотря на то, что признали зданием, обладающим признаками объекта культурного наследия. «Холодильник №6» построили в 1939 году, он работал в период блокады Ленинграда.

Почему здание снесли, не дождавшись решения КГИОП, непонятно. Напоминаем, что в Петербурге «Холодильник №1» не ликвидировали как раз по причине того, что здание признали памятников архитектуры.

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