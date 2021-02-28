Врачи рассказали о необычном симптоме заболевания печени

Люди, у которых есть кожный зуд, должны проверить состояние органа.

Врачи рассказали о необычном симптоме заболевания печени – пациентам стоит обратить внимание на зуд кожи. Об этом пишет издание Express.

Эксперты провели ряд исследований, в рамках которых выяснили, как организм намекает на наличие серьезного заболевания. Ученые отметили, что обычно проблемы с печенью довольно долго не дают о себе знать, но кожный зуд может сигнализировать о них.

Также на проблему указывают звездчатые паукообразные гемангиомы и желтый оттенок кожи. Переживать о проблемах с печенью должны люди, страдающие от ожирения, гипертонии, диабета и высокого уровня холестерина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали 10 продуктов для укрепления здоровья печени. Эксперты советуют есть грейпфруты, в которых содержится большое количество антиоксидантов, пектина и витамина